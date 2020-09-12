_ الزياني: البحرين دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية

وجه وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، التهنئة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على ما وصفه بالرؤية الحكيمة والقرار الشجاع والتاريخي بإعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء السبت، أن «رؤية الملك البحريني تنطلق من إيمان راسخ بالتعايش والتسامح بين الأمم والشعوب»، متابعًا: «السلام خيار استراتيجي للأمة».

وأشار إلى أن هناك مؤيدين ومعارضين لتأييد السلام مع إسرائيل، معقبًا: «وهذه طبيعة الحياة السياسية».

وتابع وزير الخارجية البحريني: «مملكة البحرين دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الأمنية العليا ورؤيتها الاستراتيجية»، مستطردًا: «نحن ماضون في طريق السلام وهذا خيارنا الاستراتيجي».

وعن التصريحات الإيرانية المنددة بقرار تأييد السلام مع إسرائيل، علق وزير الخارجية البحريني، أن «هذه التصريحات متوقعة، وظلت إيران تدعي لسنوات نصرتها للقضية الفلسطينية ولكنها لم تفعل شيئًا»، قائلًا إن إيران تسعى لزعزعة الأمن والتدخل في شؤون الدول العربية، فضلًا عن تسليحها للميليشات والجماعات الإرهابية.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.