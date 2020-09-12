المفوضية الأوروبية ترى ضرورة خفض أكبر من صناعة السيارات لانبعاثات الكربون

كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن هدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 بالمئة لسيارات الركوب بحلول عام 2030 ضروريا إذا ما تطلب الأمر تحقيق أهداف مناخية متزايدة.

ولا تنص اللوائح الحالية سوى على نسبة 5ر37 بالمئة لمتوسط انبعاثات السيارات الجديدة لثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.

ومن المتوقع أن تقدم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأسبوع المقبل اقتراحا لأهداف خفض الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة بشكل إجمالي، وهو أعلى من الأهداف الحالية التي تنص على خفض بنسبة 40 بالمئة.

لكن من أجل تحقيق هذا الهدف، يتعين أن تنخفض انبعاثت السيارات من ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر لكل كيلومتر، حسبما توضح الوثيقة.

وقالت المفوضية في وثيقتها إنه من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، "يجب أن يتم إحلال السيارات التقليدية تدريجيا بسيارات منعدمة الانبعاثات".