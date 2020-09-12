وزير الصناعة البحريني: إعلان تأييد السلام مع إسرائيل سيفتح أبواب التجارة للبلدين

شدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، على أهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعلان تأييد السلام مع إسرائيل، لافتًا إلى الخطوة التاريخية والشجاعة لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء السبت، قال «الزياني» إن هذا الإنجاز التاريخي الدافع للسلام في الشرق الأوسط، سيفتح أبواب العلاقات، وسيسهم في تحقيق أفق متقدمة نحو حركة تجارية مع عدد أكبر من الشركات العالمية، ويزيد من الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة.

وأضاف قائلا: «من خلال إعلان تأييد السلام مع إسرائيل فإن التفاؤل يسود القطاع التجاري نحو تحقيق تعاون أكبر في العديد من المجالات الصناعية والتكنولوجية والسياحية، وستحدث طفرة كبيرة متوقعة في الحركة التجارية، والتوجه نحو خلق مزيد من الفرص الاستثمارية».

وفي الختام أكد الوزير، أن مملكة البحرين تتخذ قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الأمنية والاستراتيجية.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.