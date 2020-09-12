مفاوضات تاريخية بين الحكومة الأفغانية وطالبان برعاية أمريكية فى الدوحة

وزير الخارجية الأمريكى: المحادثات فرصة لتجاوز الانقسامات وتحقيق سلام دائم

بدأت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان فى العاصمة القطرية الدوحة، أمس، محادثات سلام تاريخية برعاية أمريكية ترمى إلى إنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب، رغم استمرار أعمال العنف على الأرض.

ودعا كبير المفاوضين باسم كابل عبدالله عبدالله فى الجلسة الافتتاحية العلنية إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار، متحدثا عن مقتل 12 ألف مدنى وإصابة 15 ألفا آخرين بجروح منذ توقيع اتفاق بين الحركة والولايات المتحدة بشأن الانسحاب من أفغانستان فى فبراير الماضى.

وقال المسئول الحكومى المكلف بالمفاوضات باسم كابل فى كلمته الافتتاحية «علينا أن نوقف العنف وأن نتفق على وقف إطلاق نار فى أسرع وقت ممكن. نريد وقف إطلاق نار إنسانيا».

وحضر الجلسة المسئول فى حركة طالبان الملا عبدالغنى برادر ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ممثلون عن الاطراف الافغانية ودول أجنبية.

وانطلقت المفاوضات بين العدوين اللدودين بعد ستة أشهر من الموعد المقرر، بسبب خلافات مريرة حول صفقة تبادل أسرى مثيرة للجدل تم الاتفاق عليها فى فبراير الماضى.

وبدأت المحادثات بعد يوم من الذكرى الـ19 لهجمات 11 سبتمبر 2001 التى دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان وإطاحة نظام طالبان الذى كان يأوى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، أسامة بن لادن.

وقال بومبيو فى كلمته: «سنواجه بلا شك العديد من التحديات فى المحادثات خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة. تذكروا أنكم تعملون ليس فقط من أجل هذا الجيل من الأفغان بل ومن أجل الأجيال القادمة أيضا»، معربا عن أمله فى استمرار السلام مع أفغانستان، وحث الطرفين على اتخاذ قرارات تبعد أفغانستان عن الفساد وتحقق الازدهار، وأكد أن المفاوضات الشاملة فرصة لتجاوز الانقسامات وتحقيق سلام دائم.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر الفيديو، إنه يجب ضمان مشاركة النساء فى العديد من الأدوار خلال محادثات السلام.

وتعقد المحادثات فى غرفة اجتماعات كبيرة فى فندق ضخم تم توزيع المقاعد فيه على مسافات متباعدة اجتماعيا فى مقابل لافتة كتب عليها «مفاوضات سلام أفغانستان» بأربع لغات.

وبدأ المندوبون فى الوصول منذ الفجر إلى الموقع الذى استضاف توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان فى فبراير، مما مهد الطريق للمحادثات.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضغط باتجاه سحب القوات الأمريكية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة بدأت قبل ما يقرب من 20 عاما عندما غزت واشنطن أفغانستان.