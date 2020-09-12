قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إنه تبادل التهئنة على اتفاق تأييد السلام خلال الاتصال الذي أجراه مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء السبت، أنه ونظيره الإسرائيلي أكدا أهمية أن يكون هذا الاتفاق يحقق الاستقرار والازدهار ويخدم الحل السياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البحرين تعمل جاهدة لتحقيق السلام في المنطقة.

واستطرد: «موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية»، قائلًا إن حل الدولتين هو الخيار.

وذكر أن البحرين تهدف بخطوتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن ووضع أمل للتنمية والازدهار لشعوب المنطقة، معقبًا: «إذا حققنا السلام فسنحقق الازدهار لشعوب المنطقة كافة».

وتابع: «نريد أن نصل إلى شرق أوسط مستقر وآمن تتعايش فيه الشعوب فيما بينها»، معبرًا عن أمله في أن يسعى الجميع إلى السلام.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وقالت وكالة أنباء البحرين، إن وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي اليوم السبت.