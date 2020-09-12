وفاة 150 شخصا بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سوريا بلغ 150 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم "تسجيل وفاة 3حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 150 حالة".

وأضاف البيان إنه تم "تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا نصفهم في مدينة حلب و21 حالة في العاصمة دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 3476 ، كما سجل شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى812".