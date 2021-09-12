أوناجم يشارك في تدريبات الزمالك

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شارك المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جميع الفقرات التأهيلية والفنية للتدريبات مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانتظم أوناجم في التدريبات أمس عقب عودته من بلاده بعد انتهاء إعارته للوداد المغربي، ولكنه خضع لبرنامج بدني فقط؛ لتجهيزه قبل المشاركة في التدريبات.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.