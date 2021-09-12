تنفيذ إنزال ليلي كبير بالمظلات لأول مرة خلال المناورات الروسية-البيلاروسية «الغرب-2021»

قال مصدر بوزارة الدفاع الروسية، إن وحدات قوات الإنزال الجوي المتمركزة في منطقة "بسكوف" الروسية نفذت لأول مرة في مناورات "الغرب-2021" الروسية ــ البيلاروسية الاستراتيجية عملية إنزال ليلي كبير بالمظلات.

وأوضح المصدر - في تصريحات حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم /الأحد/ - "أن عملية الإنزال شملت أكثر من 600 شخص و30 ناقلة جند مدرعة من طراز "BMD-2K-AU و BMD-4M" بالمظلات في ميدان الرمي والتدريب "ستروجي كراسني".

وأضاف "تنسيق تنفيذ العملية بمساعدة أنظمة الملاحة الحديثة وأجهزة الرؤية الليلية"، مشيرا إلى أن المظليين بعد عملية الإنزال تدربوا على الاستيلاء على مطار ميداني وتدمير عناصر العدو المفترض بمساعدات المدفعية والطيران الحربي.

ولفت المصدر إلى أن أكثر من 20 طائرة نقل عسكرية من طراز "اليوشن-76" شاركت في عمليات إنزال الأفراد والمعدات، حيث تمت تغطية المظليين من الجو بواسطة مروحيات من طراز "مي - 8" و"كاموف - 50" ومقاتلات من طراز "سو-30"، مشيرا إلى أنه خلال تحليق طائرات النقل، قامت طائرات الاستطلاع الراداري بعيدة المدى من طراز "أ-50" و"اليوشن-22" بتوجيهها وتنسيق عملها.

يُذكر أن المناورات الاستراتيجية الروسية – البيلاروسية المشتركة تجري مرة كل عامين، وتجري هذه المناورات في هذا العام في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري في تسعة ميادين رمي وتدريب في روسيا وبحر البلطيق، وكذلك في خمسة ميادين تدريب في بيلاروس.