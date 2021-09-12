لوكاشينكو يريد من بوتين مقاتلات ومنظومة الدفاع إس 400

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إنه ركز على التعاون العسكري خلال مباحثاته التي استمرت 8 ساعات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان نشر على موقع لوكاشينكو الالكتروني اليوم الأحد أن الاجتماعات في موسكو اشتملت على مباحثات عن أنظمة الدفاع الصاروخية المتقدمة إس 400.



وقال لوكاشينكو للصحفيين بعد حضوره مناورات "زاباد-2021" العسكرية إن "الأحجام الكبيرة تظهر مدى جديتنا والاتحاد الروسي في التعامل مع هذا الاتجاه الغربي، حيث أصبحنا قريبين للغاية من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)".



وقال لوكاشينكو إن منظومات إس-300 تم نشرها حاليا لحماية بيلاروس من الغرب، لكنه يحتاج إلى نظم أكثر تقدما لتأمين الحدود الجنوبية لبلاده مع أوكرانيا.



وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" أن المشتريات المزمعة قد تتجاوز قيمتها مليار دولار.



وأضاف انه يريد بحلول عام 2025 العشرات من الطائرات الحربية والمروحيات الجديدة من روسيا. لكن المشكلة هي أن بيلاروس تفتقر للأموال التي تدفعها لمثل هذه الطلبيات.



وتابع زعيم بيلاروس إنه شرح لبوتين أين يريد نشر منظومات إس-400، وأن بوتين أمر وزارة الدفاع الروسية بالبدء في مباحثات مع مينسك في هذا الشأن.



يذكر أن الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على بيلاروس على خلفية انتخابات رئاسية فاز بها لوكاشينكو وصفها التكتل بالمزورة.