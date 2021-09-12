سيناتور ديمقراطي يستبعد تمرير الكونجرس أجندة بايدن الاقتصادية أواخر الشهر

ألقى السيناتور الديمقراطي الأمريكي جو مانشين بظلال من الشكوك على الجدول الزمني لتمرير الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن بالكونجرس، مشيرا إلى أن الموعد المستهدف لتصويت مجلس النواب أواخر سبتمبر موعد غير واقعي.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أعاد الديمقراطي مانشين، الذي يعد صوته حاسما في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، التأكيد على اعتراضاته على خطة بقيمة 5ر3 تريليون دولار تشمل زيادة في الضرائب وزيادة في الإنفاق الاجتماعي، قائلا إنه لا يرى أهمية ملحة وأنه يتخوف جزئيا بشأن تداعيات هذه الخطة على التضخم.



ومع سعى الديمقراطيين في مجلس النواب لتمرير الحزمة جنبا إلى جنب بمشروع قانون خاص بالبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار، ويحظى بدعم الحزبين، وتم تمريره في مجلس الشيوخ، قال السيناتور عن ولاية ويست فيرجينيا إنه لا يتوقع أن يعقد مجلس النواب اجتماعا في 27 أيلول/ سبتمبر وهو الموعد النهائي للتصويت على خطة البنية التحتية.



وقال مانشين في برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إنه " لا يمكننا إتمام ذلك بحلول السابع والعشرين، إذا ما قمنا بعملنا"،مضيفا" لدينا هنا الكثير من الاختلافات". وقال: "أؤيد الكثير من الأمور.. وأنا أيضا مع وضع حواجز حماية".



ودعا مانشين مجددا إلى "برهة توقف استراتيجية"، على الرغم من رفضه تحديد رقم رئيسي أقل يمكن قبوله بشأن مشروع قانون الميزانية الأكبر.