التحفظ على قائد سيارة سقطت في ترعة بالشرقية وتسببت في غرق سيدة وإصابة 8 أشخاص

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، على قائد سيارة نصف نقل؛ بعدما تعرضت السيارة للسقوط في مياه ترعة بحر مويس بدائرة مركز منيا القمح، في الحادث الذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص تمكن الأهالي من إنقاذهم من الغرق، فيما تأكد غرق سيدة، ولا تزل جهود البحث جارية عن طفل عمره عامين، وتم انتشال السيارة من المياه.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعدد من المواطنين في مياه ترعة بحر مويس بالقرب من كوبري شفيق التابع لنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعدد من المواطنين في مياه ترعة بحر مويس، وذلك أمام كوبري شفيق بنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما دلت المعلومات الأولية على أن السيارة كان على متنها عدد من المواطنين.

وتمكن الأهالي من إنقاذ 8 أشخاص من الغرق فور سقوط السيارة في المياه، فيما تم انتشال جثة سيدة غرقت جراء الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحقفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم انتشال السيارة الغارقة والتحفظ عليها وعلى قائدها تحت تصرف جهات التحقيق، ولا تزل جهود رجال قوات الإنقاذ النهري جارية للبحث عن طفل عمره عامين مفقود في المياه جراء الحادث.