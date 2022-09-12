الجيزة: حظر تشغيل مكامير الفحم النباتي حتي نهاية نوفمبر المقبل

اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات التلوث، خلال العام الحالي وذلك تماشياً مع خطة وزارة البيئة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقرر المحافظ، حظر تشغيل مكامير الفحم النباتي نهائيا وذلك خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٢ وحتي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢، إضافة إلى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للإشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنة بنطاق كل منهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات.

وكلف المحافظ، إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

ووجه المحافظ، بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بوجود أي حرائق مكشوفه في اي موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للانتقال الفورى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائري بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة، إلى جانب المرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الملوثة للبيئة ومتابعة مواقع تراكمات المخلفات، والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافه لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث اشتعال ذاتي.

ووجه المحافظ، الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ، مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية) على مستوى قرى المحافظة.

ووجه المحافظ، أيضا بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارات البيئة والمتابعه الميدانية والنظافة والأزمات والكوارث و غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية علي أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

وكلف المحافظ، شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل القرار المحافظ، تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة بنطاق المحافظة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.