يونيفيل: عملنا الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية لم يتغير

أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، في بيان اليوم الإثنين، أن عملها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية لم يتغير، رداً على معلومات مغلوطة تناولتها وسائل إعلامية حول ولاية يونيفيل.

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم "يونيفيل" إنه في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية يونيفيل، مضيفا: "نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير".

وتابع البيان: "لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية، ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا".

وأشار إلى تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع قوات يونيفيل الموقعة في عام 1995.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد مدّد في نهاية أغسطس الماضي ولاية "يونيفيل" لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 (2022)، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية.

وتضمن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل "لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية قبل أيام. وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تعديل تضمنه القرار يتعلق بدور "يونيفل" تحديداً بحرية حركتها.

ويشدّد لبنان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان.