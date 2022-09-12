ميار شريف تواصل تراجعها في التصنيف العالمي لمحترفات التنس

واصلت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية تراجعها الشديد في التصنيف العالمي الأسبوعي للاعبات المحترفات.

وشهد تصنيف التنس على صعيد السيدات تراجع ميار شريف 11 مركزًا دفعة واحدة، إذ وصلت للمركز رقم 74 عامًا، بعدما كانت في المركز 60 قبل حوالي شهر ونصف.

كما شهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، تغييرات عديدة في المراكز العشرة الأولى، وذلك مع ختام منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، رابع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى في الموسم.

وعززت البولندية إيجا شفيونتك موقعها في الصدارة، بعدما توجت بلقب فلاشينج ميدوز، بينما صعدت النجمة التونسية، أنس جابر، من المركز الخامس إلى الثاني، بتأهلها إلى نهائي أمريكا المفتوحة.

وهذا بينما تراجعت الإستونية أنيت كونتافيت إلى المركز الثالث، فيما قفزت الأمريكية جيسيكا بيجولا ثلاثة مراكز لتحتل المركز الخامس، وصعدت الأمريكية الأخرى كوكو جوف أربعة مراكز، لتحتل المركز الثامن.

كذلك حققت الفرنسية كارولين جارسيا، التي خسرت أمام أنس جابر في الدور قبل النهائي بأمريكا المفتوحة، تقدما كبيرا، وصعدت سبعة مراكز لتحتل المركز العاشر.

وفيما يلي، نستعرض المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

البولندية ايجا شفياتيك في المركز الأول برصيد 10365 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الثاني برصيد 5090 نقطة

الاستونية أنيت كونتافيت في المركز الثالث برصيد 4300 نقطة

الإسبانية باولا بادوسا فيي المركز الرابع برصيد 3980 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الخامس برصيد 3501 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السادس برصيد 3480 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز السابع برصيد 3470 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز الثامن برصيد 3047 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز التاسع برصيد 3025 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز العاشر برصيد 2930 نقطة.