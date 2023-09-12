بثت وسائل إعلام لقطات مصورة، تُظهر حجم الدمار الذي أصاب أحياء سكنية بأكملها في ليبيا بعدما أغرقتها الفيضانات إثر العاصفة دانيال.

وأظهرت الصور، حجما كبيرا من الدمار الذي حل بالمنازل والطرق في مدينة درنة شرقي ليبيا جراء السيول والفيضانات.

وكان مجلس المدينة، الواقعة في الشرق الليبي، قد أعلنها منطقة منكوبة، ودعا إلى تدخل دولي عاجل لإغاثة المنكوبين.

وكان وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام شكيوات، قد كشف أن ربع مدينة درنة اختفى تماما من سطح الأرض، موضحا أن العاصفة دانيال خلفت وضعا كارثيا بما يفوق قدرات الدولة.

وتسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات التي اجتاحت العديد من مدن البلاد، وتحديدا في مناطق الشرق.

وكشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ 3 آلاف قتيل.

وفيما لا يشمل هذا الإحصاء، تعداد المفقودين، فقد أكّد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أن هناك من بين خمسة وستة آلاف مفقود حتى الآن، ما يعني أن حصيلة القتلى مرشحة لأنْ تتضاعف.