وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية المسيحي يناسب كل الطوائف

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفًا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض.



وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه تم اتخاذ أراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، مشددًا على أنه تم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع.



ولفت إلى أن القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين، تم عمل قانون متطور وعصري يعالج المشكلات المرتبطة بالرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة في القانون الجديد.



وذكر أن اللجنة على قانون الأحوال الشخصية، لجنة متخصصة وعلى رأسها قاضِ جليل وبرفقته أعضاء على مستوى عالِ في قانون الأسرة استطاعوا وضع أحكام موضوعية متطورة ومتفقة مع أصول الدين، لافتًا إلى أنه تم العمل على القانون الجديدة لمدة 10 شهور.



وأشار إلى أن اللجنة كونت مجموعة استشارية لها تضم أستاذ طب نفسي وعلم اجتماع وأستاذ ماليات، ورجال دين محايدين ليس لهم آراء التي كانت محل خلاف، مضيفًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعي لأنه من الوارد يتم تغيير بعض النقاط في القانون.





