 الفنان محمد سليمان: ابنتي تزوجت من غير مهر ولا قائمة.. والأهم أن تكون مستقلة ماديا - بوابة الشروق
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الفنان محمد سليمان: ابنتي تزوجت من غير مهر ولا قائمة.. والأهم أن تكون مستقلة ماديا


نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 1:16 م

قال الفنان محمد سليمان، إنه عند زواج ابنته، لم يطلب "قايمة ولا مهر"، مؤكدا أنها ليس لها أي اعتبارات بالنسبة له "شوية الكراكيب دي مش هي اللي هتحميها واللي هتأمن مستقبلها".

وأوضح سليمان خلال ظهوره في برنامج "فيس أوف" والذى تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة "هي": "لو حصل أى حاجة وانفصلوا، وقتها لن يكون مهم أن تأخذ كل العفش، ولكن الأهم أنها تتعلم أن تكون مستقلة ماديا".

وأكد رأيه فى عدم أهمية القايمة قائلا: "علم البنت اللي اتعلمته، فأخلاقها ومفاهميها هي اللي بتأمن مستقبلها وطريقة تعاملها في الحياة هذا هو المهم".

وكشف "سليمان" عن موقفه إذا قررت ابنته خلع الحجاب قائلا: "طبعا مش هتدخل هي قبل ما تتحجب جت قالت ليا انا ومامتها على قرارها، مامتها اتصدمت وانا قلت ليها فكري كويس مليون ألف مرة لأن خلع الحجاب هيكون شئ محبط".

https://fb.watch/m-indY_rLY/?mibextid=NnVzG8

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