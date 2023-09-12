المغرب المنكوب بالزلزال يعزي ليبيا في ضحايا إعصار دانيال

أعربت المملكة المغربية، عن تضامنها الكامل مع ما تمر به ليبيا، إثر العاصفة والفيضانات التي شهدتها مناطق الشرق، وأسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات.

وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة تعبر أيضا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة ليبيا ولشعبها ولأسر الضحايا، في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وتسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات التي اجتاحت العديد من مدن البلاد، فيما قالت تقارير إن عدد الضحايا تخطى 2800 قتيل، وسط مخاوف من حصيلة أكثر مأساوية في ظل فقدان آلاف الأشخاص الآخرين.

وزادت هذه المخاوف، مع إعلان المسئولين الليبيين أن هناك أحياء سكنية اختفت بسكانها جراء الفيضانات.

- مصر تعلن الحداد

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا.

كما وجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، وخلف أكثر من 2800 قتيل، في حصيلة غير نهائية.