جهاز الإسعاف الليبي: 3000 شهيد و5000 مفقود و7000 جريح ضحايا العاصفة دانيال بدرنة

قال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي، إن هناك عملية بحث واسعة وشاملة في مدينة درنة الليبية عن المفقودين، جراء الكارثة التي سببتها العاصفة دانيال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد ضحايا العاصفة دانيال في درنة قاربت على 3 آلاف شهيد، و5 آلاف مفقود، و7 آلا ف جريحًا، في سابقة هي الأولى من نوعها، منوهًا بأن أعدادًا كبيرة من المفقودين والضحايا بسبب العاصفة دانيال المدمرة لم يتم العثور عليها.



ولفت إلى أن هناك زحامًا أمام مداخل ومخارج مدينة درنة؛ بسبب زحام الأهالي للاطمئنان على ذويهم، موضحًا أن هناك مباني تتكون من 6 طوابق جرفت بالكامل، كما أن البحر التهم عائلات وأسرًا بكامل، ورائحة الموت تفوح في كل أنحاء درنة الليبية.



وشدد على أن المستشفيات الليبية تعمل بكامل طاقتها لعلاج الجرحى والمصابين، كما أن الثلاجات الموتى مكتظة عن بكرة أبيها، وتم وضع الجثث أمام المستشفيات ومن يتعرف على أي جثة يتم أخذها ودفنها.



وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.



وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا.





