صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين "ذكور – إناث" خريجي الجامعات الحكومية والخاصة للحاصلين على "البكالوريوس – الليسانس – الماجستير" للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2024.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة.

أولاً: التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز:

-بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات "طب الأسنان - الطب البيطري - الصيدلة"، وبالنسبة للطالبات الإناث "رئيسات تمريض".

-يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.

-أن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى.

-ألا يزيد السن في 1/1/ 2025 عن 26 سنة، وتكون مدة الدراسة عام دراسي "ميلادي"، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثانيا: التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس من الذكور فقط :

وتشمل الكليات الآتية :

1 - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي "ويسمح التقديم لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

2 - العلوم من تخصصات "كيمياء - كيمياء مزدوجة - بيولوجي - ميكرو بيولوجي – جيولوجيا - فيزياء - جيو فيزياء".

3 - كما تشمل كليات "الحقوق - التجارة - الزراعة - التربية الرياضية - اللغات "إنجليزي - عبري - فرنسي - ألماني - عربي" - علم نفس - علم اجتماع - إعلام وصحافة - تربية موسيقية - علاج طبيعي.

ثالثاً: التخصصات المطلوبة من الحاصلين على الدراسات العليا "ماجستير" من الذكور فقط:

تشمل كليات "علم نفس - علم اجتماع من أقسام علم النفس "الأكلينكيي - الاجتماعي - السياسي" - إعلام وصحافة من أقسام "صحافة - إذاعة تليفزيون".

ويشترط في التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات:

-أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.

-وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى.

-وألا يزيد السن في 1/1/2025 عن 24 سنة للحاصلين على البكالوريوس والليسانس، و26 سنة بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير.

-أن تكون مدة الدراسة عام دراسي "ميلادي"، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

- الشروط العامة للقبول:

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين "عن غير طريق التجنس"، وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى.

- وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

-وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك.

-وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبياً من أي "كلية - معهد – مدرسة" عسكرية أو مدنية.

- وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية "للذكور"، ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

-وألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث.

-وأن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي في نفس الدفعة المتقدمة خلال العام في حالة عدم اللياقة الطبية.

- أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار.

- وأن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة "للذكور" في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثواني من إصدار الأمر بالقفز.

-وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والاختبارات الطبية المتقدمة، والتي تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويجتاز الطالب/ الطالبة الإختبار الشخصي "كشف الهيئة"، وفقاً لتقييم لجنة الاختبار وطبقاً لأسبقية اختيار.

-وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول الطالب/ الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية.

-وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعي "البكالوريوس – الليسانس" من الجامعات الحكومية والخاصة فقط، وليس "المعاهد العليا- الأكاديميات" عدا خريجي "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى من الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

-وأن يكون مؤهل الدراسات العليا "ماجستير أكاديمي" في نفس تخصص المؤهل الجامعي، وطبقاً للتخصصات المطلوبة في الدراسات العليا، ويشترط أن يكون المؤهل الجامعى "البكالوريوس / الليسانس" من جامعة حكومية أو خاصة.

ويسمح للضباط الاحتياط والمكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

-وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك.

-ولا يسمح للطلبة المتقدمين من دفعة المحاربين عام 2024 وقام بتسجيل البيانات الاجتماعية واستخراج رقم القيد بالتقديم في دفعة المتخصصين عن نفس العام.

علماً بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية من هنا.

وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت من هنا tansiq.mod.gov.eg لحملة البكالوريوس والليسانس والماجستير اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16/09/2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 30/09/2024، على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 / 09 / 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 03/10/2024.