الشروق تنشر ضوابط العمرة بعد اعتمادها من وزير السياحة

تنشر "الشروق" تفاصيل ضوابط موسم العمرة الجديد لعام 1446 هـ، التي اعتمدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أمس. تضمنت الضوابط بنودًا جديدة، أبرزها عودة رحلات العمرة البرية والبحرية، حرصًا من الوزارة على توفير أنواع متعددة من رحلات العمرة وإتاحتها لكافة المواطنين.

كما تم تعديل قواعد الإشراف على المعتمرين، حيث أُلزمت شركات السياحة بتعيين مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلًا من 135، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما شملت الضوابط تنفيذ نظام لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، لضمان التزام الشركات السياحية بتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وسيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هواتف المعتمرين تحتوي على رابط العقد الإلكتروني، لضمان إعلامهم بكافة تفاصيل البرنامج المتفق عليه. واعتمد وزير السياحة والآثار هذه الضوابط بعد انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة للموسم الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري. وتضمنت الضوابط أيضًا معايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُشترط أن يكون السكن المحدد في برنامج العمرة معتمدًا من السلطات السعودية. كما تم تحديد مسافة السكن القصوى في مكة بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حال تجاوز المسافة 1250 مترًا، يجب توفير حافلات أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين. أما في المدينة المنورة، فيُشترط أن يكون السكن على مسافة لا تزيد عن 800 متر من ساحة الحرم النبوي.

وأكدت الضوابط على ضرورة تحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، والالتزام بالإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، مع تقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين.