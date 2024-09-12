محافظ الفيوم يوجه باستكمال وتعميم أنشطة مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باستكمال وتعميم أنشطة مبادرة "مدينة آمنة من العنف ضد النساء"، جنبا إلى جنب مع أنشطة مشروع "شبكة مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو"، بالقرى التي تم اختيارها لتنفيذ التداخلات المجتمعية بمختلف مراكز المحافظة.

وكشفت محافظ الفيوم، عن اختيار قرية بكل مركز من مراكز المحافظة؛ لتنفيذ أعمال مبادرة "مدينة آمنة من العنف ضد النساء بهدف تعميم المشروع، وإقامة الفعاليات والأنشطة والندوات التي تستهدف التثقيف والتدريب والتمويل المستمر، استكمالاً لأنشطة مشروع مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، بقرى قصر الجبالي مركز يوسف الصديق، ومطول بمركز إطسا، وشكشوك بمركز أبشواي، وكفور النيل بمركز الفيوم، وفيديمين بمركز سنورس، وكفر محفوظ بمركز طامية.

وأكد إضافة 20 مدرسة بالقرب من مقار المبادرة بمختلف مراكز المحافظة؛ للانتساب لشبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، بالإضافة إلى 6 مدارس بإدارتي غرب الفيوم وسنورس التعليميتين تم بالفعل تأكيد انتسابهم لليونسكو.

وجرى تنفيذ 53 ندوة، و4 دورات تدريبية حول حرف التفصيل والخياطة للسيدات، وأعمال الكهرباء والسباكة للشباب، بالتنسيق مع مديرية العمل، وتنفيذ وحدة إنتاجية بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالمحافظة مثل الصحة، والطب البيطري، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وجهاز شئون البيئة، والبنك الزراعي، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدتي تكافؤ الفرص وأيادي مصر، وذلك بمقار المبادرة في القرى الستة.

وأشار المحافظ، إلى تنفيذ العديد من ورش العمل من خلال مديرية التربية والتعليم؛ تحقيقا لأهداف شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، منها ورشة حول استخدام وسائل الإعلام للتعريف بالشخصيات البارزة وتعزيز دور المساواة بين الجنسين استهدفت طلاب المدارس المنتسبة لليونسكو، وتنفيذ مبادرة "كنز بلادي" بالتعاون بين التربية والتعليم ومنطقة آثار الفيوم، فضلا عن العديد من الندوات والبرامج التدريبية بالمركز الاستكشافي للعلوم بمنطقة دمو، وسيجري استكمال الأنشطة في القرى المستهدفة بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

واستكمالا لأعمال وأنشطة مبادرة "مدينة خالية من العنف ضد النساء" وضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفلاح، تم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري تنظيم ندوة إرشادية توعوية بمقر الوحدة المحلية لقرية قصر الجبالي مركز يوسف الصديق، شملت التوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية للتحصين، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الامتناع عن التحصين، والتوعية بمرض طاعون المجترات الصغيرة، والأمراض المشتركة مثل انفلونزا الطيور، ومرض السعار، والأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم والألبان مثل السل والبروسيلا، والتوعية بأنواع أختام اللحوم.

وتم توزيع المطويات الخاصة بمرض السعار وإنفلونزا الطيور على المشاركين بالندوة، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة، ندوة حول العنف ضد النساء بقرية قصر الجبالي.

ونظمت مديرية الصحة، ندوة توعوية حول المبادرات الرئاسية، ومرض جديري القرود، بقرى قصر الجبالي مركز يوسف الصديق، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس، وكفر محفوظ مركز طامية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات"، هو أحد المشروعات التي تخدم المرأة والطفل في نفس الوقت، وهدفه تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتتضمن تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية في مختلف المجالات، وتدريب السيدات على الحرف اليدوية، وإدارة المشروعات، وكيفية عمل دراسات الجدوى، والتدريب على ريادة الأعمال، وفتح فصول لمحو الأمية.

وشبكة مدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" هي شبكة دولية للمدن تهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة لتكون قادرة على تعبئة مواردها في كل قطاع بفعالية؛ لتحقق هدف رئيسي هو توفير التعلم مدى الحياة، من خلال ستة أهداف تنفيذية هي السعي لتوفير المصادر اللازمة للتعلم المستمر، وتحفيز التعلم على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، وتمكين التعلم في إطار العمل ومن أجل مصلحة العمل، والتوسع في استخدام التقنية الرقمية والاستفادة منها في التعلم، والتركيز على جودة التعلم المطلوب، وبناء ثقافة التعلم مدى الحياة.