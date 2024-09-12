جيش الاحتلال ينفي صحة تقارير استقالة هاليفي في ديسمبر

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نفيه صحة الموعد المحتمل لاستقالة قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي.

وأفادت هيئة البث، بأن التقارير عن موعد محتمل لاستقالة غير صحيحة، مشيرة إلى أنه يركز حاليا على إدارة الحرب وقيادة الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي سيعلن استقالته في شهر ديسمبر المقبل وذلك بسبب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قائد الوحدة 8200 في شعبة المخابرات العسكرية العميد يوسي شاريئيل أبلغ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، استقالته من منصبه بعد مسئوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في 7 أكتوبر وما قبلها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أوردت، اليوم الخميس، باستقالة عدة مسئولين في الشرطة الإسرائيلية خلال شهر واحد.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن من استقالوا هم: قائد وحدة التحقيقات، وقائد لواء الشمال، وقائد لواء الضفة الغربية.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، يعد قسم التحقيقات ولواء الضفة الغربية من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية، وتعيين قادة جدد لهذه الأقسام تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ يعني إتمام سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلية.