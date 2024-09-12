مسئولة أممية تعرب عن صدمتها لقتل الاحتلال 6 موظفين لأونروا بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف برنامج الأغذية العالمي مقتل 6 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هجوم إسرائيلي على مدرسة في النصيرات وسط قطاع غزة بأنه "صادم".

أفادت بذلك المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي سيندي ماكين، في بيان على منصة إكس، بشأن مقتل 6 من موظفي الأونروا بقصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للوكالة بغزة تؤوي نازحين فلسطينيين.

وأعربت ماكين عن "الصدمة بفقدان ستة من زملائي في الأونروا في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة في غزة"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب إيقافه. ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني، فهم ليسوا أهدافا".

وأمس الأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات للمرة الخامسة منذ بداية الحرب، ما أدي لاستشهاد 18 فلسطينيا بينهم 6 من موظفي الأونروا، وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.