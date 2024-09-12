نتنياهو يؤكد أهمية الجهود الإسرائيلية الأردنية لتأمين الحدود المشتركة

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تفقده غور الأردن، على أهمية الجهود الإسرائيلية الأردنية لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن نتنياهو قوله: "في هذا الصراع المتعدد الأطراف، ندرك ضرورة تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن، فهذه حدود سلام، ونحن نتعاون مع المملكة الأردنية لضمان بقائها كذلك."

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستبني جدارا حدوديا أقوى لمكافحة التهريب.

وتعهد قائلا: "سنفعل ذلك بالتنسيق مع الجيران، ومن المهم بالنسبة لنا أن نضمن أن تظل هذه الحدود حدود سلام وأمن".

ورافق نتنياهو في جولته نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال أمير برعام، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال آفي بلوث، والكولونيل أفيف أمير قائد لواء غور الأردن.





