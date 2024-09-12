ماييلي ينضم لبعثة بيراميدز في رواندا

انضم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لبعثة نادي بيراميدز في العاصمة كيجالي، استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض ماييلي معسكر منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يسافر مباشرة إلى كيجالي للانضمام لبعثة الفريق، على أن تكتمل الصفوف مساء اليوم بانضمام البوركيني الدولي بلاتي توريه للبعثة بحيث يشارك الثنائي في التدريب الأخير مساء الجمعة باستاد أماهورو.