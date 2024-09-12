الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس للأغوار المحتلة".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن "هذا الاقتحام ترجمة للتحريض الإسرائيلي الرسمي الذي يمارسه نتنياهو وفريقه على طريق تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، عبر تصعيد العدوان على شعبنا بما يخلفه من جرائم متواصلة، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل يثبت يومياً أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تعميق حرب الإبادة والتهجير، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وطالبت الوزارة "بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على شعبنا ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان"، مؤكدةً أن "اقتحام نتنياهو جاء تحت حجج وذرائع واهية لن تستطيع إخفاء البعد الاستعماري الاستيطاني لمخططات الاحتلال الهادفة لابتلاع الأغوار وتفريغها من أصحابها الأصليين".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، على "أهمية أن تبقى الحدود الإسرائيلية مع الأردن حدود أمن وسلام".

وفي تصريحات على الحدود الأردنية، قال نتنياهو، إن "لدينا حدود سلام مع الأردن ونتعاون مع المملكة"، معربًا عن أمله أن تظل الحدود على هذا النحو.

وأضاف نتنياهو أن "هناك محاولات لتهريب المخربين والسلاح عبر الأردن للضفة والمدن الإسرائيلية"، متابعًا: "نتعاون مع جميع الجهات لوقف التهريب بالتنسيق مع جيراننا".

وقُتل 3 إسرائيليين، الأحد الماضي، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصاباتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".

وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.