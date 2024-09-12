ضبط 33 نسخة كتاب مختلف داخل مطبعة بدون تفويض في القليوبية

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ألقت مباحث المصنفات القبض على ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقليوبية بداخلها 33 ألف نسخة كتاب مختلف بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة طباعة مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية - العديد من الكتب الدينية والدراسية الخارجية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على 33 ألف كتاب مختلف بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.