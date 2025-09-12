ختام فعاليات القافلة الثقافية والفنية بقرية أبو بكر الصديق بالعامرية



اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل، وذلك بقرية أبو بكر الصديق بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لنشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وشهد اليوم الختامي مجموعة من الورش الفنية، نفذت بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، منها تعليم الرسم والتلوين تدريب لمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، ورشة حرق على الجلد تنفيذ فاطمة أبو الفضل، تشكيلات بالصلصال تنفيذ منى صلاح، ورشة تعليم مبادئ الكروشيه وتصميم حقائب، ورشة مشغولات يدوية بالخرز تنفيذ هناء أحمد، إلى جانب ورشة لتعليم فن الريزن تدريب وائل شهاوي والسيد عبد السلام.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة عمل ماسكات بالفوم جليتر و خامات أخرى معاد تدويرها تدريب دولت شبل، تلاها فقرة رسم على الوجه تنفيذ وائل الجيار، وفقرة اكتشاف مواهب، ولقاء توعوي عن طرق الوقاية من الفيروسات، بالاضافة إلى عرض مسرح عرائس.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة المدرب مصطفى عبده، قدمت دخلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور المصري الأصيل منها: الإسكندراني، جرس الفسحة، يالا بينا، وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نفذت فعاليات القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، ومن خلال قصر ثقافة برج العرب، وتأتي استمرارا لجهود هيئة قصور الثقافة في ترسيخ قيم الإبداع وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب، ومن المقرر أن تنتقل فعالياتها غدا السبت الى قرية البصرة، متضمنة نفس الورش الحرفية والفنية، بجانب فقرات اكتشاف المواهب وعروض مسرح العرائس والعروض الفنية، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.