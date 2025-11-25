نائب رئيس حزب مستقبل وطن: المرحلة الثانية من انتخابات النواب تشهد التزاما كاملا

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المرحلة الثانية من انتخابات النواب تشهد التزامًا كاملًا، خاصة من مرشحي الأحزاب، بالدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الحزب رصد مجموعة من الشكاوى في بعض اللجان، مؤكدًا أنه «أمر طبيعي» في أي انتخابات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات النواب تشهد منافسة قوية بين المرشحين، متوقعًا حدوث إعادة في العديد من الدوائر.

وأوضح أن «كل التظلمات تقع تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات»، مضيفًا: «حزب مستقبل وطن جزء من العملية الانتخابية، ونرضى ونرتضي بأي قرار صادر عن الهيئة الوطنية».

وبسؤاله عن عدم تسليط الضوء على برامج المرشحين، دعا إلى التفريق بين مرشح الحزب الملتزم ببرنامج وقرارات الحزب الذي يمثله، والمرشح المستقل؛ الذي يعبر عن رأيه الشخصي وانطباعه.

وبدأ المصريون بالداخل التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.