الجمعة 12 سبتمبر 2025 1:46 م القاهرة
الصحة تغلق مستشفى عين الحياة بالنزهة لتشغيله بدون ترخيص

منى زيدان
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 1:30 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 1:30 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى "عين الحياة" الكائن بشارع النصر بحي النزهة في محافظة القاهرة، لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة واضحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة أجرى تفتيشًا على المستشفى، وتبين عدم حيازته ترخيصًا قانونيًا، حيث تم إغلاق المستشفى وتشميعه، وتحرير محضر بالمخالفات.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القانون بحزم.




