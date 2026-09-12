 محافظ بورسعيد يحيل واقعة استخدام سيارة تابعة لجهاز الإنقاذ في بيع خردة للنيابة العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يحيل واقعة استخدام سيارة تابعة لجهاز الإنقاذ في بيع خردة للنيابة العامة

محسن عشري
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 11:03 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 11:03 م

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إلى النيابة العامة واقعة استخدام سيارة تابعة لجهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة في بيع حديد واستندات لمحال الخردة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

وبحسب بيان إعلامي، جاء قرار الإحالة عقب رصد الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المتابعة المستمرة لشكاوى واستغاثات المواطنين.

كما قرر المحافظ، إلغاء عقود من ثبت اشتراكهم في الواقعة، إذ وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تتعلق باستخدام السيارات أو المعدات التابعة للجهات الحكومية، وضرورة الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة.

وشدد محافظ بورسعيد، على استمرار المتابعة والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو وقائع من شأنها الإضرار بمقدرات الدولة أو استغلال إمكانات الجهات الحكومية في غير الأغراض المخصصة لها.

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