ترامب يعتزم حضور قمة «أبيك» في تشيلي الشهر المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم إنه يعتزم حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي(أبيك) المقررة في تشيلي الشهر المقبل.

ويضم المنتدى 21 دولة تطل على المحيط الهادي، ويسعى لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي، وتأسس في عام 1989.

وقالت وكالة بلومبرج إن الصين وجهت دعوة رسمية إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين وفرقهم لحضور جولة محادثات إضافية في بكين الشهر المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض يوم الجمعة "وصلنا إلى اتفاق مهم للغاية كمرحلة أولى" مع الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اجتماع ترامب وليو جاء بعد محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الصينيين والأمريكيين استمرت يومين في واشنطن.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج في وقت لاحق من العام الحالي.