وزير الخارجية الأردني: نرفض أي عدوان على سوريا ونطالب تركيا بالوقف الفوري للهجوم

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن الأردن ترفض وتدين أي عدوان على سوريا وأي تهديد لوحدة أراضيها وأمنها وسيادتها، مطالبًا تركيا بالوقف الفوري للهجوم على الشمال السوري، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الصفدي في كلمة ألقاها في جلسة غير عادية عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان التركي على سوريا": إن "المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها، وهو المسار الذي يجب اعتماده في مقاربة أي من تداعيات هذه الأزمة الكارثية التي سببت معاناة إنسانية يجب رفعها عن الشعب السوري العربي الكريم الأصيل الشقيق، وأضعفت عالمنا العربي وهددت مصالحنا وقوضت أمننا الجماعي وقدرتنا على حمايته".

وعقب: "لذلك تتطلب مصالحنا، ويستوجب أمننا الوطني أن نجعل من التوصل لحل سياسي للأزمة يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها أولوية يجب أن نتخذ خطوات عملية لتحقيقها فورا".

واستطرد: "أجدد الدعوة هنا لتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود التوصل لحل سياسي ينهي هذه المأساة التي يبقى الشعب السوري الشقيق ضحيتها الأولى والتي طالت تداعياتها الكارثية، خرابا ودمارا وموتا وتشريدا للأبرياء وانتشارا للإرهاب في منطقتنا والعالم، لتستعيد سوريا أمنها واستقرارها، ويعود لها أبناؤها الذين تشردوا وتسترد سوريا دورها الأساس في منظومة العمل العربي المشترك".