تأجيل محاكمة خلية «داعش الجيزة» لـ 26 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ«خلية داعش الجيزة»، لجلسة 26 أكتوبر المقبل؛ لفض الأحراز واستكمال سماع الشهود.

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بلاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واستطاعته ضم باقي المتهمين للخلية.