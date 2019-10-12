عضو المركزي البولندي: تباطؤ الصادرات لا يستحق خفض معدلات الفائدة

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ذكر عضو البنك المركزي البولندي جيرزي كروبيفنيكي أن بلاده ليست بحاجة لخفض معدلات الفائدة رغم تباطؤ الصادرات إلى ألمانيا وغيرها من الدول الغربية نظرا لأن التمويل متوفر للموردين.

وقال كروبيفنيكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج إن الطلب المحلي القوي المستمر من شأنه أن يعوض التوترات الناجمة عن النمو الاقتصادي الضئيل في غرب أوروبا ويجب ألا يتدخل صناع السياسات إلا عندما تكون مسألة الحصول على قروض محدودة.

وأعرب كروبيفنيكي عن توقعه بألا تؤدي خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح إسهامات الضمان الاجتماعي إلى زيادة التضخم بشكل فوري.

وتابع كروبيفنيكي أنه لا يتوقع أيضا أن تحد البنوك من توفير الاعتمادات المالية جراء المخاطر التي تواجهها من الدعاوى القضائية المرفوعة من مقترضي الرهن العقاري بالعملة الأجنبية.

وقال إن صناعة المصارف لديها ما يكفي من الوقت لتوفير مال الزامي تحسبا للخسائر المحتملة وبالتالي يجب ألا يشتكون من تكلفة الدعاوى.