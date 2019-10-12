 فيديو.. أسعار الوقود تشعل نار العنف في الإكوادور - بوابة الشروق
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فيديو.. أسعار الوقود تشعل نار العنف في الإكوادور

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 8:43 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 8:43 م

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد أحداث العنف التي تشهدها الإكوادور، على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد.
وذكرت "يورو نيوز"، أن المنظمة الرئيسية للسكان الأصليين في الإكوادور، قد رفضت أمس الجمعة، عرض الحوار الذي طرحه الرئيس لينين مورينو للخروج من الأزمة الناتجة عن رفع سعر الوقود، عقب تظاهرات جديدة عنيفة في كيتو.

يذكر أن المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قد أدت، إلى مقتل 5 أشخاص بينهم أحد قادة السكان الأصليين وإصابة أكثر من ألفي شخص، بحسب مكتب الدفاع عن الشعب، وهو كيان رسمي للدفاع عن الحقوق.


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