البنتاجون: قوات أمريكية في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية



قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" -اليوم السبت- إن قوات أمريكية في محيط مدينة عين العرب "كوباني" شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وأوضح البنتاجون - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن القوات الأمريكية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين الجنود الأمريكيين.

وأضاف أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، لافتا إلى أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري.

وأصابت المدفعية التركية قاعدة للتحالف الدولي في عين العرب، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأمريكيين بأذى وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وقع قرارا يمنحها سلطة إصدار عقوبات على تركيا.

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي الذي لاقى تنديداً دولياً وعربياً.



