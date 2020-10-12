الكرملين: بوتين بحث هاتفيا مع محمد بن زايد قضايا التسوية في الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، فى اتصال هاتفي تلقاه من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قضايا التسوية في الشرق الأوسط.

وذكر الكرملين، في بيان له، أنه تم خلال الاتصال تأكيد الاستعداد المتبادل لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإماراتية في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في أكتوبر من عام 2019.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، أن الطرفين أشارا إلى أهمية الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك التعاون بشأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، الذي يخضع حاليا لتجارب سريرية في الإمارات.

وأضاف البيان أن الطرفين تتطرقا أيضا إلى سير عملية السلام في الشرق الأوسط.