الخارجية الإيرانية: القیود علی واردات وصادرات الأسلحة ستنتهي الأحد المقبل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن القيود على صادرات وواردات الأسلحة ستنتهي فجر الأحد القادم 18 أكتوبر، معتبرا أن هذا اليوم سيكون يوم هزيمة لأمريكا التي فشلت رغم كل أساليبها في تمديد الحظر التسليحي على إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، عنه القول: "يوم الأحد القادم سيتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة للتوقيع على الاتفاق النووي، وفي هذا اليوم ستُرفع جميع القيود المدونة في القرار الأممي 2231 بشأن صادرات وواردات السلاح من وإلى إيران".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في سبتمبر أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي.

وقوبل الإعلان برفض من جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.

وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك" _العودة التلقائية للعقوبات_ التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في أكتوبر الجاري، في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلق دعما وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه: "روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا".