وول ستريت جورنال: توافر اختبارات كورونا يدفع الجهود الأمريكية لاستئناف السفر الدولي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - نقلا عن مصادر مطلعة - أن مسؤولي الولايات المتحدة يتطلعون إلى إعادة فتح خط الطيران بين نيويورك ولندن مع تقليص فترات الحجر الصحي للمسافرين، وذلك قبل بدء عطلات أعياد الميلاد.

وقالت المصادر المطلعة - وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إن توافر اختبارات كوفيد-19 على نحو متزايد في الولايات المتحدة دفع المسؤولين في وزارة النقل ووزارة الأمن الداخلي والهيئات المعنية الأخرى إلى إحياء الجهود الرامية إلى إنشاء ممرات سفر آمنة بين الولايات المتحدة والوجهات الدولية.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن إنشاء مثل هذه المسارات يتطلب خضوع المسافرين لاختبار كوفيد-19 قبل بدء رحلتهم مرة أخرى لدى الوصول إلى وجهتهم، مما يسمح لهم بتجنب الحجر الصحي المطول، لافتة إلى ضرورة العمل بشأن التفاصيل الأساسية قبل موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومات الأجنبية على الخطة.

وأضافت المصادر أن مسؤولي النقل والمجموعة التجارية لشركات الطيران يؤيدون تقييد الحجر الصحي لمدة 24 ساعة، بينما يفضل المسؤولون الفيدراليون الآخرون عزل الركاب لمدة تتراوح بين أربعة إلى سبعة أيام.. وقال أحد المصادر إن الحجر الصحي المطول يمكن أن يكون أكثر قبولًا لدى الدول الشريكة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاختبارات الأولية قد لا تكشف عن إصابة المسافر.

وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان أن التوافر المحدود لاختبارات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام وأوقات الانتظار الطويلة لنتائج الاختبار أدى إلى توقف الجهود السابقة لفتح السفر الدولي.. وأضافت أنه في إطار الإجراءات المفروضة حاليًا، يتعين على المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى المملكة المتحدة الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا ولا يمكنهم في الغالب السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ بدء جائحة كورونا، تمنع الولايات المتحدة دخول المسافرين من المملكة المتحدة وأوروبا ما لم يكونوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين.

وأشار مسؤولو الحكومة الأمريكية ومسؤولو صناعة الطيران المشاركون في محادثات التخطيط إلى عقبة كبيرة في المفاوضات مع القادة الأجانب حول تخفيف قيود السفر، حتى مع إجراء الاختبارات؛ ألا وهي: ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا باستمرار، إذ شهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ارتفاعًا مؤخرًا في معدل الإصابات، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 56 ألف حالة جديدة يوم الخميس، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض وافق على المضى قدما في خطة الممر خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.. فيما امتنع متحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي عن التعليق على هذه المسألة.