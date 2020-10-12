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روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:06 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:06 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين شخصان غير مرغوب فيهما، وذلك ردا على طرد بلغاريا لاثنين من أعضاء البعثة التجارية الروسية في صوفيا الشهر الماضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن الوزارة القول " في 12 أكتوبر الجاري، جرى استدعاء السفير البلغاري اتاناس كريستين لوزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة بإعلان أن اثنين من العاملين بالسفارة شخصان غير مرغوب فيهما".

وأضافت الوزارة " هذا الاجراء يمثل ردا بالمثل على قرار السلطات البلغارية الذي لا أساس له بطرد عضوين بالبعثة التجارية الروسية في بلغاريا في سبتمبر الماضي".

وكانت بلغاريا قد أعلنت في 23 سبتمبر الماضي أن اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصان غير مرغوب فيهما بسبب اتهامهما بالتجسس.

في المقابل، قالت السفارة الروسية في صوفيا إن الطرد يستند إلى اتهامات لا أساس لها، وأضافت أن صوفيا ليس لديها أي أدلة على هذه الاتهامات.

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