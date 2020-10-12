الإمارات تبدأ تجارب اللقاح الروسي لفيروس كورونا

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أعلنت الإمارات بدء التجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، القائم على الفيروسات الغدية.

اللقاح طوره معهد جاماليا الاتحادي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا، وتشكل التجارب السريرية في الإمارات جزءاً من التجارب التي يجري تنفيذها حالياً في روسيا ودول أخرى في العالم.

وستتولى دائرة الصحة بأبوظبي إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحة بالإمارات، وستتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية تطبيق البروتوكولات الطبية اللازمة، وسيخضع المتطوعون للإشراف الطبي، على مدار 90 يوما.

وقالت الدائرة إن نتائج المراحل الأولى من التجارب، أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية بنسبة 100 بالمئة بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.

وقال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة بالإمارات "تلتزم دولة الإمارات بدورها العالمي في مكافحة فيروس كورونا، ونرحب بالشراكات المثمرة بين المؤسسات الإماراتية والدولية لتمكين تطوير حلول واعدة لخدمة البشرية".

وأوضح الشيخ عبدالله آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي "تؤكد استضافة أبوظبي للتجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا على التزام الإمارة المتواصل بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإيجاد حلول عالمية للتحديات التي تفرضها هذه الجائحة... وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى التي تحتضنها أبوظبي والمنظومة العصرية للبحث والتطوير وروح العمل التطوعي التي تُميز مجتمع أبوظبي، تعد الإمارة موقعاً جذاباً للقائمين على تعزيز الاكتشافات العلمية".

وسيتم دمج نتائج التجارب بالإمارات مع نتائج التجارب في روسيا ودول أخرى، ومن المقرر نشر النتائج قبل نهاية الشهر المقبل.