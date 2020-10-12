مسئول ليبي: العثور على 3 مقابر جماعية جديدة بترهونة

قال عبد العزيز الجعفري مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في العاصمة الليبية طرابلس، إن فرق البحث عثرت، اليوم، على 3 مقابر جماعية جديدة في منطقة "مشروع الربط" بمدينة ترهونة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 95 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي.

وقال الجعفري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم، "فرق البحث شرعت اليوم في حفر إحدى المقابر الثلاث، وعُثِر فيها على 3 جثث تعود لذكور في متوسط العمر"، مشيراً إلى المعلومات الأولية تفيد بأن الجثث مدفونة منذ مدة ليست بالقصيرة.

وبحسب إجراءات الهيئة، تم نقل الجثث إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى طرابلس الجامعي لغرض التشريح، لحين القيام بأخذ عينات الحمض النووي (دي إن أيه).

وأوضح الجعفري افتقار الهيئة لمواد تحاليل الحمض النووي، وناشد كل المعنيين بضرورة وسرعة توفيرها من أجل التعرّف على هويات الجثث، مفيداً بأن مجموع الجثث التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة ومحيطها منذ يونيو الماضي يقدر بـ65 جثة، بما فيها الجثث التي عُثِر عليها داخل بعض الآبار القديمة في المنطقة.