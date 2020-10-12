سلوفاكيا تعتزم جعل ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن المفتوحة

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تعتزم سلوفاكيا تشديد إجراءاتها الرامية لمكافحة فيروس كورونا بفرض أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن العامة اعتبارا من يوم الخميس فصاعدا.

وأعلن رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش عن عدد من إجراءات "الكبح الطارئ" لفيروس كورونا اليوم الأحد، في ظل زيادات كبيرة في حالات الإصابة.

وسيتم السماح للمطاعم بتوصيل الأطعمة خارجها فقط اعتبارا من يوم الخميس، بينما سيتم إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والساونا بشكل كامل.

وسيتعين على متاجر المواد الغذائية والصيادلة تخصيص جزء من ساعات عملهم لكبار السن.

وسيتم أيضا حظر الأحداث الكبرى وستقام الفعاليات الرياضية الاحترافية بدون جماهير. ولا يزال المسؤولون يناقشون ما إذا كان سيتم فرض حظر على التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص.

وتكافح سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5ر5 مليون شخص، مع ارتفاع معدلات الإصابة.

ومنذ وصول الفيروس إلى أوروبا، سجلت البلاد نحو 19 ألفا و850 إصابة و61 وفاة على صلة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.