وزير الخارجية الألماني يقترح فرض عقوبات أوروبية على لوكاشينكو

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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو شخصيا.

وقال ماس اليوم الإثنين، على هامش مشاورات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "العنف مستمر. (...) لا تزال هناك اعتقالات للمتظاهرين المحبين للسلام"، مضيفا أنه يقترح لذلك إطلاق مجموعة جديدة من العقوبات.

وقال: "يجب أن يكون لوكاشينكو أيضا أحد الأشخاص الذين سيتم معاقبتهم بعد ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن لوكاشينكو ليس حتى الآن من بين الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عليهم عقوبات بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية وقمع الاحتجاجات السلمية بعنف.

ويتجنب الاتحاد فرض عقوبات على لوكاشينكو حتى الآن خشية تعقد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وتبديد فرصة تشديد سياسة الاتحاد تجاه القيادة في بيلاروس مجددًا.

ومنذ الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس الماضي، نظمت بيلاروس احتجاجات وإضرابات ضد رئيس الدولة ، الذي يتولى حكم البلاد منذ 26 عامًا.

واندلعت هذه الاحتجاجات على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات، وأعلن بعد ذلك فوز لوكاشينكو بنسبة 1ر80% من الأصوات.

وخلفت الاحتجاجات عدة قتلى ومئات الجرحى واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص.