 المغرب: الدرك يحجز سيارة أجرة محملة بالمخدرات في تاونات - بوابة الشروق
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المغرب: الدرك يحجز سيارة أجرة محملة بالمخدرات في تاونات

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية

نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 4:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 4:20 ص

تمكنت دورية تابعة للدرك الملكي بغفساي بإقليم تاونات المغربي من ضبط سيارة أجرة محملة بكمية من المخدرات وتوقيف سائقها، قرب دوار المعلومة بجماعة سيدي يحيى بني زروال التابعة للإقليم.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن "عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة الأجرة المذكورة، التي نقطة انطلاقها مدينة مكناس، أسفرت عن العثور على 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من مخدر (الشيرا) وقنطار من الكيف، وكيلوغرامين من مادة (طابا) المخدرة".

وأشارت المصادر، إلى أن مرافقين اثنين للسائق تمكنا من الإفلات من قبضة الدرك مستغلين صعوبة تضاريس المنطقة.

وأضافت، أنه جرى وضع السائق المنحدر من مدينة مكناس قيد الحجز، فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق المشتبه فيهما الآخرين.

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