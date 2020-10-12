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رئيس الإسكان الاجتماعي تكشف ملامح إعلان مشروع سكن لكل المصريين

إسكان اجتماعي
إسكان اجتماعي
هدى أمين
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:28 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:28 م

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بالإسراع في إصدار إعلان مشروع «سكن لكل المصريين».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن المشروع يتضمن 250 ألف وحدة سكنية، منهم 100 ألف وحدة لأصحاب الدخول بحد أقصى ستة آلاف جنيه.
وتابعت أنه سيتم طرح 25 ألف وحدة إسكان لأصحاب الدخل المتوسط لأصحاب الدخول بحد أقصى تسعة آلاف جنيه، فضلا عن طرح 125 وحدة أخرى بدون شروط.
وأشارت إلى أن الوحدات ستطرح في عشر مدن للإسكان الاجتماعي، وتسع أخريات للإسكان المتوسط غير المدعوم.


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