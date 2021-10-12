قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدعوان القوات المتحاربة في إثيوبيا إلى إنهاء الانتهاكات من جميع الأطراف والدخول على الفور في مفاوضات لإنهاء الصراع.

وذكر بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ناقشا الأزمة في أثيوبيا خلال اجتماعهما مع الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس ووزير الخارجية الألماني نيلز أنين والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافييه.

وأضاف البيان أن الحضور رحبوا بالتنسيق الوثيق بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية سعيا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة".

كما ذكر البيان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حثوا الأطراف المتنازعة على إنهاء الانتهاكات فورًا والدخول في مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار لإرساء الأساس لحوار أوسع وشامل لاستعادة السلام في إثيوبيا والحفاظ على وحدة الدولة الإثيوبية، داعين إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الذين يعانون في إثيوبيا.