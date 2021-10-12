الأردن: زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة بواقع 124%

أعلن مسؤول أردني زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة بواقع 124% حتى الربع الثالث من العام الحالي جراء العودة التدريجية لعمل ميناء العقبة نويبع.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، عن أمين عام نقابة ملاحة الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، قوله إن حركة الركاب سجلت زيادة ملحوظة خلال تسعة أشهر، مبينا أن عدد الركاب وصل إلى 133 ألف راكب منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي مقارنة بـ 59 ألف راكب لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن حركة المناولة في ميناء العقبة وصلت إلى 9ر10 مليون مناولة، كما زاد عدد البواخر القادمة إلى ميناء العقبة حوالي 13% حتى أواخر الشهر الماضي، حيث وصلت إلى ميناء العقبة 1339 باخرة مقابل 1180 باخرة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الدلابيح زيادة عدد السيارات والآليات الواردة إلى ميناء العقبة عبر سفن الدحرجة (رو-رو) حيث وصلت إلى 9425 سيارة مقارنة بزيادة قدرها 3ر7 % عن نفس الفترة العام الماضي.

وأشار إلى تراجع حركة الحاويات بواقع 5ر10 % حتى الشهر الماضي لتصل إلى نحو 567 ألف حاوية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب استمرار النقص في استيراد الحاويات إلى ارتفاع أجور الشحن وتقليص المستوردات حسب الحاجة فقط، إضافة إلى الشح في الحاويات الفارغة بهدف التصدير.

وأضاف أن البواخر السياحية (كروز) سجلت حركة بسيطة خلال العام الحالي جراء بطء تعافي حركة السياحة والسفر عالميا من تداعيات أزمة فيروس كورونا،متوقعا زيادتها العام المقبل.